Снег в Кирове: вся дорожная техника переведена в круглосуточный режим работы

Сегодня в администрации города состоялось оперативное совещание с подрядными организациями, отвечающими за содержание улично-дорожной сети.

На нём также присутствовали руководители крупнейших управляющих компаний.

Напомним, вчера около 8 часов вечера в Кирове начался снегопад. За ночь усилился ветер — порывами до 15-20м/с, и снегопад перешёл в метель. По предварительным прогнозам, за прошедшее время выпала почти 10-дневная норма осадков.

Начальник Дирекции дорожного хозяйства Альберт Гутнов проинформировал: с началом снегопада и в ночную смену на улицах в сумме работало 63 единицы снегоуборочной техники. Учитывая скорость образования снежного покрова, сильный ветер, этого было явно недостаточно, отметил руководитель ДДХ.

Подрядчики уточнили: с 4 часов утра были выведены дополнительные единицы техники — практически весь имеющийся в наличии резерв. Некоторые улицы, по словам представителей дорожников, были пройдены по 2-3 раза.

«Сегодня с 7 часов утра мы вместе с главами территориальных управлений, представителями ГИБДД и ДДХ объехали почти весь город. И практически нигде не увидели работающую технику, — возразил заместитель главы администрации города Александр Ященко . — Это при том, что прогноз погоды был известен ещё с прошлой недели. Можно было максимально подготовить технику, перевести её вновь на зимний режим, отремонтировать при необходимости. На наш взгляд, это элементарная безответственность и пренебрежение своими обязанностями».

Глава администрации Илья Шульгин поручил подрядчикам вывести на улицы города всю имеющуюся технику и вести работу в круглосуточном режиме. Кроме того, будет выведена вся техника, имеющаяся в наличии у муниципальных предприятий городского хозяйства. При очистке проезжей части главной задачей поставлена ликвидация накатов и перемётов с тем, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

На расчистку тротуаров также будут направлены все имеющиеся силы и средства. МУП ЦКС, Октябрьская и Ленинская управляющие компании вывели на работу весь штат дворников. Кроме того, в настоящее время специалисты инженерно-технического состава обследуют все скатные кровли, появившуюся наледь, сосульки, снежные свесы оперативно ликвидируют. Тем не менее, кировчан просят быть осторожными и обращать внимание на состояние кровель над пешеходными зонами во избежание несчастных случаев.

Управляющие компании также проводят механизированную очистку дворовых проездов и выездов, однако эту работу значительно затрудняет припаркованный во дворах автотранспорт.

Илья Шульгин поручил руководителям теруправлений и подрядных организаций направлять информацию о проведённой работе каждые два часа.

«По прогнозам снегопад в Кирове будет продолжаться. Необходимо обеспечить проезжее состояние дорог, расчистить тротуары для пешеходов, обработать подъёмы и спуски. Особое внимание — посадочным площадкам на остановках и пешеходным переходам» — подчеркнул глава администрации.

Фото — admkirov.ru