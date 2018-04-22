Ещё
Снег в Кирове: вся дорожная техника переведена в круглосуточный режим работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снег в Кирове: вся дорожная техника переведена в круглосуточный режим работы 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сегодня в администрации города состоялось оперативное совещание с подрядными организациями, отвечающими за содержание улично-дорожной сети.
На нём также присутствовали руководители крупнейших управляющих компаний.
Напомним, вчера около 8 часов вечера в Кирове начался снегопад. За ночь усилился ветер — порывами до 15-20м/с, и снегопад перешёл в метель. По предварительным прогнозам, за прошедшее время выпала почти 10-дневная норма осадков.
Начальник Дирекции дорожного хозяйства Альберт Гутнов проинформировал: с началом снегопада и в ночную смену на улицах в сумме работало 63 единицы снегоуборочной техники. Учитывая скорость образования снежного покрова, сильный ветер, этого было явно недостаточно, отметил руководитель ДДХ.
Подрядчики уточнили: с 4 часов утра были выведены дополнительные единицы техники — практически весь имеющийся в наличии резерв. Некоторые улицы, по словам представителей дорожников, были пройдены по 2-3 раза.
«Сегодня с 7 часов утра мы вместе с главами территориальных управлений, представителями ГИБДД и ДДХ объехали почти весь город. И практически нигде не увидели работающую технику, — возразил заместитель главы администрации города Александр Ященко. — Это при том, что прогноз погоды был известен ещё с прошлой недели. Можно было максимально подготовить технику, перевести её вновь на зимний режим, отремонтировать при необходимости. На наш взгляд, это элементарная безответственность и пренебрежение своими обязанностями».
Глава администрации Илья Шульгин поручил подрядчикам вывести на улицы города всю имеющуюся технику и вести работу в круглосуточном режиме. Кроме того, будет выведена вся техника, имеющаяся в наличии у муниципальных предприятий городского хозяйства. При очистке проезжей части главной задачей поставлена ликвидация накатов и перемётов с тем, чтобы не допустить аварийных ситуаций.
На расчистку тротуаров также будут направлены все имеющиеся силы и средства. МУП ЦКС, Октябрьская и Ленинская управляющие компании вывели на работу весь штат дворников. Кроме того, в настоящее время специалисты инженерно-технического состава обследуют все скатные кровли, появившуюся наледь, сосульки, снежные свесы оперативно ликвидируют. Тем не менее, кировчан просят быть осторожными и обращать внимание на состояние кровель над пешеходными зонами во избежание несчастных случаев.
Управляющие компании также проводят механизированную очистку дворовых проездов и выездов, однако эту работу значительно затрудняет припаркованный во дворах автотранспорт.
Илья Шульгин поручил руководителям теруправлений и подрядных организаций направлять информацию о проведённой работе каждые два часа.
«По прогнозам снегопад в Кирове будет продолжаться. Необходимо обеспечить проезжее состояние дорог, расчистить тротуары для пешеходов, обработать подъёмы и спуски. Особое внимание — посадочным площадкам на остановках и пешеходным переходам» — подчеркнул глава администрации.
Фото — admkirov.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Стихия застала «врасплох»: регион завалило снегом Вода в Вятке поднялась еще на 36 см СМИ: В камере питерского СИЗО пытали, изнасиловали, а потом убили предпринимателя, работавшего над заказом Минобороны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой138
Россия отказалась помогать Всемирному банку360
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина168
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»470
США предложили лишить российского золота700
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение