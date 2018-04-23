Борьба со снегом в Кирове: на расчистку выводится весь парк городской техники

Сегодня утром глава администрации Кирова Илья Шульгин провел оперативное совещание с подрядчиками, обслуживающими улично-дорожную сеть областного центра, и руководителями управляющих компаний.

«Ночь с субботы на воскресенье показала неготовность подрядных организаций противостоять стихии. Вчерашний день только подтвердил это, — подчеркнул Илья Шульгин. — Должна быть полная мобилизация личного состава и техники».

Как доложили руководители подрядных организаций, вся техника, имеющаяся в наличии, уже выведена на городские территории: на дорогах и тротуарах работает в общей сложности 104 единицы спецтехники, еще 31 — во дворах. В работах задействовано около 800 человек (в том числе дворники).

Начальник управления ЖКХ Андрей Кошурников отметил, что для уборки дворов такого количества техники, конечно недостаточно, — но сейчас приоритеты отданы расчистке проезжей части.

Илья Шульгин обратил внимание на то, что количество машин, которые могли бы работать на уборке улиц, в целом по Кирову порядка 200, при этом в отчетах подрядчиков речь идет только о 135-ти.

«Надо привлекать и технику, имеющуюся у предприятий и организаций города — договаривайтесь, организуйте работу, все силы должны быть брошены на обеспечение нормативного состояния дорог и тротуаров», — обратился Илья Шульгин к руководству Дирекции дорожного хозяйства.

На данный момент в самой сложной ситуации находится микрорайон Чистые Пруды — здесь в непроезжем состоянии оказалась улица Современная, которая в выходные была заставлена машинами, и снегоуборочная техника не смогла пройти по ней.

Илья Шульгин обратился к представителям ГИБДД — направить в этот микрорайон патрульные бригады с тем, чтобы оперативно перемещать припаркованные автомобили и «пробить» снежные заторы.

В настоящее время по городу работают несколько колонн спецтехники в сопровождении машин ГИБДД.

Главы территориальных управлений обратились к жителям города с просьбой не выезжать в эти дни на «летней резине».

«Мы с нашими инспекторами сегодня утром объехали весь район, — рассказал глава Октябрьского теруправления Михаил Долгополов . — Образование многочисленных пробок на дорогах связано именно с пробуксовкой авто, которые успели «переобуться».

Кроме того, участники «оперативки» обратили внимание на то, что зачастую проблема очистки трасс связана с припаркованными по обочинам либо буксующими большегрузами, и внесли предложение на время снегопада запретить передвижение фур по городу в дневное время. Кроме того, было озвучено предложение и об ограничении либо отмене на эти дни троллейбусных маршрутов, что, по словам подрядчиков, также позволило бы разгрузить транспортный трафик.

«Может быть, предложите еще и автобусы «отменить»? — отреагировал Илья Шульгин. — Люди и так не могут выехать из дворов на личном транспорте, и так ограничены в передвижении, а мы еще и общественные маршруты будем ограничивать? В городе всего 5 — 6 проблемных точек, где буксует общественный транспорт. В первоочередном порядке направьте туда колонны техники — и снимите проблему. Общественный транспорт должен работать полным составом, особенно в условиях такого снегопада».

Предложение об ограничении передвижения большегрузов глава администрации города поддержал:

«Оперативно подготовьте места для стоянок «длинномеров» в дневные часы — и организуйте их передвижение по городу в ночное время», — распорядился глава администрации.

Сити-менеджер также потребовал предстоящей ночью обеспечить вывоз снега из города. «Сейчас дороги и дворы чистятся, но вся снежная масса остается здесь же и затрудняет передвижение для транспорта и для людей», — сказал он.

Для всех подрядных организаций и управляющих компаний объявлен круглосуточный режим работы — очистка улиц и дворов должна идти непрерывно днем и ночью.

Фото — admkirov.ru