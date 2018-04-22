Последствия урагана в столице ликвидируют к концу воскресенья

Как сообщила «РГ» пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы , штормовой ветер 21 апреля повалил в столице порядка 900 деревьев. К утру воскресенья 700 из них были распилены и вывезены. Оставшиеся в комплексе городского хозяйства пообещали убрать до конца дня.

Под порывами ветра пострадали 30 кровель, все они восстановлены. В ликвидации последствий непогоды в городе задействованы 1,5 тыс. коммунальщиков, более 350 единиц техники. Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и и водоснабжения не прерывалась.