Последствия урагана в столице ликвидируют к концу воскресенья 

Как сообщила «РГ» пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, штормовой ветер 21 апреля повалил в столице порядка 900 деревьев. К утру воскресенья 700 из них были распилены и вывезены. Оставшиеся в комплексе городского хозяйства пообещали убрать до конца дня.
Под порывами ветра пострадали 30 кровель, все они восстановлены. В ликвидации последствий непогоды в городе задействованы 1,5 тыс. коммунальщиков, более 350 единиц техники. Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и и водоснабжения не прерывалась.
Особенно сильному удару непогоды подверглась Новая Москва. Порывистый ветер с ливнем вырывал с корнем деревья, которые падали на провода, нарушали линии электропередач. Дома и все социально значимые объекты, оставшиеся без света, столичные власти в оперативном порядке подключили к передвижным электростанциям. Всего одна ночь потребовалась энергетикам ПАО «МОЭСК», чтобы восстановить нарушенное штормовым циклоном электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ.