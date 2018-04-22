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В Самарскую область вернутся минусовые температуры и снег
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В Самарскую область вернутся минусовые температуры и снег 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Новое экстренное сообщение опубликовано ГУ МЧС России по Самарской области. Телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ» ранее сообщала о том, что в течение суток в регионе будет бушевать штормовой ветер с дождём. Спасатели предупреждают, что неблагоприятные погодные условия задержатся в области. Порывы северо-западного ветра, достигающие 20 м/с, предположительно, стихнут лишь завтра. А предстоящей ночью синоптики обещают снижение температуры воздуха до минусовых значений и дождь со снегом. Осадки не прекратятся и в понедельник. Сотрудники регионального МЧС рекомендуют жителям губернии плотно закрывать окна, ставить автомобили в гаражи или как минимум вдалеке от деревьев и ненадежных конструкций. Находясь на улице, следует соблюдать особую осторожность.
Фото: pixabay.com
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