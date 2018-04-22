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В РТ объявлено штормовое предупреждение: введен режим повышенной готовности
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В РТ объявлено штормовое предупреждение: введен режим повышенной готовности 

АиФ Казань 34 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Режим повышенной готовности ввели в Татарстане из-за штормового ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.
22 апреля с 11.0 до 21.00 в восточных районах республики ожидается сильный юго-западный ветер порывами 20-25 м/с. Кроме того, местами возможны дождь и гроза. Температура воздуха днем +8.. +13 градусов.
В связи со штормовым предупреждением с 11.00 до 21.00 22 апреля введен режим повышенной готовности для сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Агрызского, Менделеевского, Елабужского, Актанышского, Мензелинского, Нижнекамского, Новошешминского, Черемшанского, Сармановского, Муслюмосвского, Заинского, Альметьевского, Азнакаевского, Лениногорского, Бугульминского, Бавлинского, Ютазинского, Аксубаевского, Чистопольского, Мамадышского, Набережно-Челнинского, Рыбно-Слободского районов.
По данным Гидрометцентра РТ, 23 апреля в Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный до 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1.. +4º; максимальная температура воздуха днем +3.. +8º.
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