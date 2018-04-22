Более 700 поваленных в ураган деревьев убрали с московских улиц

Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия урагана в столице, уже распилено и убрано с улиц более 700 упавших деревьев, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Штормовой ветер повалил 21 апреля в Москве порядка 900 деревьев. К настоящему времени более 700 из них распилено и вывезено. Оставшиеся деревья будут убраны до конца дня», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что порывами ветра было нарушено 30 кровель, все они восстановлены. В восстановительных работах в городе задействовано 1,5 тысячи сотрудников комплекса городского хозяйства, более 350 единиц техники.

«Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась», — подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По его словам, сильному удару непогоды подверглась новая Москва. Порывистый ветер с ливнем стали причиной падения деревьев и обрыва линий электропередачи.