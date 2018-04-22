Более 700 поваленных в ураган деревьев убрали с московских улиц 

Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия урагана в столице, уже распилено и убрано с улиц более 700 упавших деревьев, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.
«Штормовой ветер повалил 21 апреля в Москве порядка 900 деревьев. К настоящему времени более 700 из них распилено и вывезено. Оставшиеся деревья будут убраны до конца дня», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что порывами ветра было нарушено 30 кровель, все они восстановлены. В восстановительных работах в городе задействовано 1,5 тысячи сотрудников комплекса городского хозяйства, более 350 единиц техники.
«Все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась», — подчеркнул сотрудник пресс-службы.
По его словам, сильному удару непогоды подверглась новая Москва. Порывистый ветер с ливнем стали причиной падения деревьев и обрыва линий электропередачи.
«В оперативном порядке от передвижных электростанций были запитаны все социально значимые объекты. Всего одна ночь потребовалась энергетикам ПАО «МОЭСК», чтобы восстановить нарушенное штормовым циклоном электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ», — заключил собеседник агентства.