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Сильнейшие снегопады в Прикамье застали врасплох автолюбителей
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Сильнейшие снегопады в Прикамье застали врасплох автолюбителей 

АиФ Пермь 12 минут назад
Фото: АиФ Пермь
На Пермский край 21 апреля обрушились сильнейшие снегопады. Причём в районе от Кудымкара до Березников они оказались экстремальными по интенсивности.
Об этом «АиФ-Прикамье» сообщил специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
«В Пермском крае ожидается сегодня 20-25 мм осадков за 12 часов, в Кировской области до 30 мм уже выпало. Вообще такие снегопады более-менее обычны для горной части Урала. В Прикамье за последние годы подобные снегопады наблюдались трижды: 27 апреля 2010 года, 18 октября 2014 года и 8 октября 2015 года. Но сегодня интенсивность осадков даже выше», — отметил Андрей Шихов.
При этом, по его словам, в Перми снегопады достаточно слабые.
«В столице края всё гораздо слабее: 6-7 мм — это вполне обычно», — добавил Андрей Шихов.
Тем не менее, даже такие снегопады застали врасплох немало автолюбителей, особенно тех, кто поспешил поменять зимнюю резину на летнюю. Пермяки активно выкладывают фото аварий в соцсетях.
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