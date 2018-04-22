Сильнейшие снегопады в Прикамье застали врасплох автолюбителей

Об этом «АиФ-Прикамье» сообщил специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

«В Пермском крае ожидается сегодня 20-25 мм осадков за 12 часов, в Кировской области до 30 мм уже выпало. Вообще такие снегопады более-менее обычны для горной части Урала. В Прикамье за последние годы подобные снегопады наблюдались трижды: 27 апреля 2010 года, 18 октября 2014 года и 8 октября 2015 года. Но сегодня интенсивность осадков даже выше», — отметил Андрей Шихов

При этом, по его словам, в Перми снегопады достаточно слабые.

«В столице края всё гораздо слабее: 6-7 мм — это вполне обычно», — добавил Андрей Шихов.

Тем не менее, даже такие снегопады застали врасплох немало автолюбителей, особенно тех, кто поспешил поменять зимнюю резину на летнюю. Пермяки активно выкладывают фото аварий в соцсетях.

Перевёртыш на трассе в Новые Ляды: ДТП на улице Якова Свердлова: