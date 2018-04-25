Энергетики МОЭСК сняли с проводов в ТиНАО и Подмосковье более 1,4 тыс. поваленных ураганом деревьев

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Энергетики ПАО «МОЭСК» подвели итоги, которые принес с собой штормового циклон, обрушившийся на столичный регион 21 апреля текущего года. За сутки в ТиНАО и Подмосковье было восстановлено более 160 поврежденных ураганным ветром и упавшими деревьями опор, с проводов снято 1 тыс. 430 поваленных деревьев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме. В работах по ликвидации последствий непогоды на территории ТиНАО и Московской области участвовали более 280 бригад в составе 1 тыс. 52 человек и 415 единиц спецтехники.

В пресс-службе уточнили, что больше всего от удара стихии пострадали север и запад Подмосковья, особенно Клинский, Дмитровский, Солнечногорский, Наро-Фоминский, Истринский, Рузский, Можайский районы.