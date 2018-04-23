Ещё
В Уфе ураганный ветер повредил 7 автомобилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе ураганный ветер повредил 7 автомобилей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе от ураганного ветра пострадали 7 автомобилей — от падения деревьев, кусков кровли и обшивки зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы. 22 апреля в столице порывы ветра достигли 22 м/с. Целый день в диспетчерский центр Уфы поступала информация со всего города о случаях падения деревьев, шифера, обшивки зданий и т.п. Так, произошло 7 случаев падения деревьев и элементов кровли на автомобили: на ул. Кольцевая, 24, Королева, 27, Исмагилова, 21, Центральная, 22, Ахметова, 300/3, Мушникова, 17/4, Машинистов, 6. В основном, в Черниковке, Инорсе, Затоне и Деме. По адресу ул. Старичная, 44 дерево упало на линию электропередач, в результате жители частного сектора остались без электричества. Аварию устраняют специалисты ПО УГЭС. На ул. Красноводская, 18 сорванный ветром рубероид повис на краю крыши здания. Спасатели ПСО г. Уфы при помощи альпинистского снаряжения и шанцевого инструмента ликвидировали угрозу его падения. Со стены дома № 41 по ул. Российская слетела облицовочная плита. Место падения ограждено. В результате происшествий люди не пострадали.
АиФ-Уфа: последние новости
Ветер едва не сорвал крышу здания райбольницы в Давлеканово В Башкирии прибывает вода в крупных реках Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в выходные
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ257
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России211
Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию31
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США348
Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию225
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение