С уфимской многоэтажки порывом ветра снесло плиту

В башкирской столице порывом ветра сорвало облицовочную плиту на девятом этаже многоэтажки. ЧП произошло около полудня в воскресенье, 22 апреля, на улице Российской. Фотографии с места происшествия выложили очевидцы в группе «БашДТП» в соцсети «ВКонтакте».

Плита пролетела десятки метров и вдребезги разбилась о тротуар. К счастью, никто не пострадал.

— Это проезжая часть во дворе: люди ходят, машины проезжают. Там довольно мало места, и везде припаркованы машины. Плита упала по самому «проходному» месту. Она практически упала на двух мужчин, они в последний момент успели отойти, потому что плита сначала задела ветки деревьев, — рассказала очевидец случившегося Лина Васильева.

Плита разбилась об асфальт

Девушка опасается, что и соседняя плита тоже может упасть, тогда как место под домом никто ещё не оградил.

Ранее синоптики сообщали об усилении ветра по республике до штормового. По прогнозам Башгидрометцентра, порывы достигнут 25 метров в секунду.