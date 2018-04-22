Ещё
Непогода обрушилась на Нижний Новгород
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Непогода обрушилась на Нижний Новгород 

Нижегородская правда 42 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comНепогода обрушилась на Нижний НовгородВ Нижний Новгород опять вернулась зима. Снег с дождем, сильный ветер и холод — вот чем порадовало воскресное утро.
Совсем не весенняя погода ожидает нижегородцев на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, 22 и 23 апреля температура воздуха составит о +1 С, в ночные часы столбики термометров опустятся до — 3-4 С. Ветер усилится до 15-20 м/с, будет идти снег с дождем. Потепление в регион придет ближе к концу недели. Уже 25 апреля в ночные часы температура воздуха будет держаться в плюсовых отметках. А к выходным дневная температура поднимется до 16 С.
Нижегородская правда: последние новости
Нижний Новгород накрыло дождём Скончалась актриса Нина Дорошина «У меня должна была родиться дочь». Певица Натали на пике популярности потеряла ребенка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»298
Россия отказалась помогать Всемирному банку108
«Нефтяной Чернобыль»40
Эстонец избил украинца из-за спора о России346
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций148
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение