Непогода обрушилась на Нижний Новгород

pixabay.comНепогода обрушилась на Нижний НовгородВ Нижний Новгород опять вернулась зима. Снег с дождем, сильный ветер и холод — вот чем порадовало воскресное утро.

Совсем не весенняя погода ожидает нижегородцев на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, 22 и 23 апреля температура воздуха составит о +1 С, в ночные часы столбики термометров опустятся до — 3-4 С. Ветер усилится до 15-20 м/с, будет идти снег с дождем. Потепление в регион придет ближе к концу недели. Уже 25 апреля в ночные часы температура воздуха будет держаться в плюсовых отметках. А к выходным дневная температура поднимется до 16 С.