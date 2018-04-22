Москву накроет мокрым снегом

В ближайшие часы ситуация в атмосфере изменится кардинальным образом, начнутся дожди, передает телеканал «360».

В среду метеоусловия в московском регионе резко ухудшатся. Причиной этому станет северо‐атлантический циклон. Он принесет с собой облака, холодный воздух и осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров в среду, 18 апреля, не превысят +10…+13 градусов. Всего может выпасть 7–12 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.