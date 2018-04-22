Красноярцев ждёт шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными

Так, работать россиянам предстоит с 23 по 28 апреля, а затем отдыхать четыре дня — с 29 апреля по 2 мая.

Четыре выходных дня подряд выпадают по случаю празднования Первомая. Первый рабочий день выпадает на 3 мая. Соответственно, после праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя.