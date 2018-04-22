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Красноярцев ждёт шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными
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Красноярцев ждёт шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Так, работать россиянам предстоит с 23 по 28 апреля, а затем отдыхать четыре дня — с 29 апреля по 2 мая.
Четыре выходных дня подряд выпадают по случаю празднования Первомая. Первый рабочий день выпадает на 3 мая. Соответственно, после праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя.
Отметим, что в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в Роструде, праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая будет короче на 1 час.
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