Стихия застала «врасплох»: регион завалило снегом

Непрекращающийся с вечера субботы снег серьезно усложнил жизнь автомобилистам и дорожникам Кировской области , сообщает auto43.ru.

Если последние сейчас впопыхах перевешивают на машины отвалы и скребки и выезжают на маршруты, то последние вынуждены стоять в пробках, орудовать лопатой и тросом, менять резину.

Автомобилисты Кирова делятся в социальных сетях адресами, куда лучше не соваться сегодня в принципе, поскольку проехать там можно будет только к вечеру.

В горку на Луганской не могут подняться большегрузы, утром та же участь ждала водителей автобусов и грузовиков на улице Лепсе в районе переездов. На Октябрьском проспекте в районе пересечения с Московской тоже образовался затор. Правда в данном случае он состоит из троллейбусов.

Несмотря на то, что синоптики и МЧС предвещали выпадение снега в Кировской области, заранее подготовиться к такому сюрпризу от погоды смогли лишь единицы. Дорожники не в их числе.

Фото — auto43.ru