Ещё
Стихия застала «врасплох»: регион завалило снегом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"
Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"

Стихия застала «врасплох»: регион завалило снегом 

Vyatka-grad.ru 30 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Непрекращающийся с вечера субботы снег серьезно усложнил жизнь автомобилистам и дорожникам Кировской области, сообщает auto43.ru.
Если последние сейчас впопыхах перевешивают на машины отвалы и скребки и выезжают на маршруты, то последние вынуждены стоять в пробках, орудовать лопатой и тросом, менять резину.
Автомобилисты Кирова делятся в социальных сетях адресами, куда лучше не соваться сегодня в принципе, поскольку проехать там можно будет только к вечеру.
В горку на Луганской не могут подняться большегрузы, утром та же участь ждала водителей автобусов и грузовиков на улице Лепсе в районе переездов. На Октябрьском проспекте в районе пересечения с Московской тоже образовался затор. Правда в данном случае он состоит из троллейбусов.
Несмотря на то, что синоптики и МЧС предвещали выпадение снега в Кировской области, заранее подготовиться к такому сюрпризу от погоды смогли лишь единицы. Дорожники не в их числе.
Фото — auto43.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Вода в Вятке поднялась еще на 36 см Судья по делу Никиты Белых ушла в отставку В Кирове на автомобиль упал столб, который снесла мусороуборочная машина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немцы хотят вернуть Россию в G8179
Эстонец избил украинца из-за спора о России192
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ105
Умер самый старый человек на Земле16
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной59
Видео
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение