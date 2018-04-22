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Область без света: на помощь приехали нижегородские энергетики
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Область без света: на помощь приехали нижегородские энергетики 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса tengrinews.kz  Десятки населенных пунктов Владимирской области по состоянию на полдень сегодняшнего дня остаются без электроснабжения. Напомним, что массовые отключения света в домах жителей начались еще вчера вечером, когда на территорию 33 региона пришел мощный циклон.
Как мы уже сообщали, по состоянию на 20.00 вчерашнего дня без электроэнергии оставались 5609 человек из 6 районов области (Александровский, Киржачский, Суздальский, Юрьев-Польский, Петушинский, Собинский).
Сегодня утром ситуация с отключениями электроэнергии только усугубилась. Порывы ветра в некоторых районах достигали 25 метров в секунду, температура опустилась ниже нуля, а мокрый снег массово налипал на провода, что часто приводило к обрывам электросетей. Утром помимо 6 вышеназванных районов отключения наблюдались в Камешковском, Судогодском, Ковровском, Селивановском, Муромском и Меленковском районах. На места повреждения сетей были незамедлительно направлены энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Владимирэнерго», необходимая спецтехника и резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ).
На данный момент в восстановлении электроснабжения принимает участие 36 бригад в составе 75 человек и 36 единиц техники. Ход работ контролирует оперативный Штаб филиала «Владимирэнерго». По предприятию введён особый режим работы. Налажено взаимодействие со структурными подразделениями Главного управления МЧС по Владимирской области и органами муниципальной власти. В помощь владимирским энергетикам прибыли 4 бригады из филиала «Нижновэнерго».
«Владимирэнерго» напоминает: смертельно опасно приближаться к оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли.
В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
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