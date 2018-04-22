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В Москву вернулся холодный март
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В Москву вернулся холодный март 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ветер ослабнет и будет дуть с севера со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
В столичный регион вернулась мартовская погода — температура воздуха в городе 22 апреля не поднимется выше 3-5 градусов тепла.
— Днем температура в столице будет не выше плюс 3-5 в Москве, по области всего лишь плюс 1— плюс 6, что соответствует климатическим показателям конца марта месяца, — рассказал специалист погодной центра «Фобос» Евгений Тишковец на странице в социальной сети Фейсбук.
Он уточнил, что в течение дня синоптическая ситуация будет обусловлена тыловой частью северо-западного атлантического циклона, поэтому будет облачно с небольшими прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер ослабнет и будет дуть с севера со скоростью 5-10 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 742 миллиметра ртутного столба.
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