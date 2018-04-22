Жительница Арсеньева пожаловалась на 30-градусную жару в квартире 

Батареи в квартирах «жарят» не на шутку.
В редакцию Prim.News прислали видеоролик, записанный жительницей города Арсеньева. Автора видеоролика рассказала, что в её квартире стоит невыносимая жара из-за излишне сильного отопления. Женщина отметила, что на столбике термометра в жилом помещении температура приближается к 35° Цельсия.
«И это при том, что на улице уже 28 градусов тепла», — добавила женщина.
Отопительный сезон в Приморском крае подходит к завершению. Как сообщил вице-губернатор края Гагик Захарян, в Приморье продолжится перевод котельных на уголь.
«Однако это дорогостоящая и длительная программа, поэтому необходимость закупки мазута пока сохраняется», — отметил чиновник.
Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в 2017 году отопительный сезон в Арсеньеве, Дальнегорске, Находке, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Тернейском и Чугуевском районах завершился до 15 мая.