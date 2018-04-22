Жительница Арсеньева пожаловалась на 30-градусную жару в квартире

Батареи в квартирах «жарят» не на шутку.

В редакцию Prim.News прислали видеоролик, записанный жительницей города Арсеньева . Автора видеоролика рассказала, что в её квартире стоит невыносимая жара из-за излишне сильного отопления. Женщина отметила, что на столбике термометра в жилом помещении температура приближается к 35° Цельсия.

«И это при том, что на улице уже 28 градусов тепла», — добавила женщина.

«Однако это дорогостоящая и длительная программа, поэтому необходимость закупки мазута пока сохраняется», — отметил чиновник.