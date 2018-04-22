В Московской области полностью восстановили электроснабжение

"В 12.17 аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", — говорится в справке-докладе ведомства.

С вечера субботы до 8 утра воскресенья из-за дождя, грозы и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду происходили массовые отключения сетей. По данным Минэнерго, к полуночи воскресенья без электроснабжения в Подмосковье остались около 9,4 тысячи человек.

По последним данным, опубликованным в воскресенье в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева , без света из-за непогоды оставались почти 300 жителей Подмосковья в девяти поселках.

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