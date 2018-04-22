Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов столичного региона

«Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, нарушенное непогодой, обрушившейся на столичный регион. Стихия в виде мощной грозы, сопровождающейся сильными порывами ветра, прошла по всем районам Подмосковья . Но больше других пострадали север и запад области, особенно Клинский, Дмитровский, Солнечногорский, Наро-Фоминский, Истринский, Рузский, Можайский районы. Гроза с порывами ветра до 25 м/с и сильным дождем, привела к технологическим нарушениям, в том числе из-за падения деревьев и обрыва линий электропередач. Социально значимые объекты были оперативно запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, энергетики МОЭСК в круглосуточном режиме продолжают вести аварийно-восстановительные работы, несмотря на ухудшение погодных условий. Порывистый ветер на некоторых участках достигает такой силы, что препятствует работам на высоте. На данный момент в восстановительных работах задействовано 150 бригад в составе 587 человек и более 170 единиц спецтехники. Оперативная подача электроэнергии обеспечивается при помощи 97 передвижных электростанций.