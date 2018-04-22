Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов столичного региона 

Энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) (входит в ГК «Россети») восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, нарушенное непогодой, обрушившейся на столичный регион. Стихия в виде мощной грозы, сопровождающейся сильными порывами ветра, прошла по всем районам Подмосковья. Но больше других пострадали север и запад области, особенно Клинский, Дмитровский, Солнечногорский, Наро-Фоминский, Истринский, Рузский, Можайский районы. Гроза с порывами ветра до 25 м/с и сильным дождем, привела к технологическим нарушениям, в том числе из-за падения деревьев и обрыва линий электропередач. Социально значимые объекты были оперативно запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, энергетики МОЭСК в круглосуточном режиме продолжают вести аварийно-восстановительные работы, несмотря на ухудшение погодных условий. Порывистый ветер на некоторых участках достигает такой силы, что препятствует работам на высоте. На данный момент в восстановительных работах задействовано 150 бригад в составе 587 человек и более 170 единиц спецтехники. Оперативная подача электроэнергии обеспечивается при помощи 97 передвижных электростанций.
Как ранее сообщали в пресс-службе компании, во всех филиалах ПАО «МОЭСК» в связи с непогодой введен особый режим работы. Во всех районах электрических сетей МОЭСК было организовано дежурство персонала с аварийной готовностью один час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей. Также была установлена связь с местными органами МЧС и оперативными штабами органов исполнительной власти, а также с представителями подрядных организаций, которые, при необходимости, могут быть дополнительно привлечены для проведения аварийно-восстановительных работ. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий. Актуальную информацию о возможных отключениях электроснабжения потребители МОЭСК могут уточнить по бесплатному телефону единого контактного центра «Светлая линия»: 8 (800) 700-40-70.