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Циклон нарушил электроснабжение Калужской области
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Циклон нарушил электроснабжение Калужской области 

Калуга 24 23 минуты назад
Фото: Калуга 24
Циклон, пришедший в Калужскую область 21 апреля вместе с ливнями и грозами, стал причиной перебоев с подачей электричества. Какие районы Калужской области и сколько людей попали под отключения, сейчас выясняется. Пока известно об отключениях в Боровском и Кировском районах, а также в пригородах Калуги. Фото Т. Евгеньевны В пресс-службе филиала Калугаэнерго подчеркивают, что речь идет о локальных отключениях, затронувших лишь отдельных потребителей. Они сейчас устраняются. Последствия циклона ликвидируют 24 аварийные бригады, подготовлены еще 98 бригад и 153 единицы спецтехники. При необходимости филиал Калугаэнерго готов задействовать 71 резервный источник электроснабжения суммарной мощностью более 4,3 МВт. Завтра, 22 апреля, весьма вероятны новые отключения. По данным Главного управления МЧС России по Калужской области, в воскресенье скорость ветра также будет достигать 20 метров в секунду. Калужан просят быть осторожнее.
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