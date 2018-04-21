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П. Бирюков: Все системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме
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П. Бирюков: Все системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».
«Что касается стационарного жилого фонда, в целом по городу все находятся с теплом, с энергетикой, с подачей воды. Все, что касается деревьев, то их несколько сотен было повалено, в том числе в жилом фонде порядка 200. Там работы ведутся, деревья распиливаются и к утру они будут вывезены. По озелененным территориям работы будут продолжены завтра днем, с тем чтобы деревья спилить, сделать распиловку, вывезти на утилизацию. Еще раз подчеркиваю, вся система жизнеобеспечения в городе работает в штатном режиме», — сказал П. Бирюков.
Ранее С. Собянин сообщил, что вторая волна урагана прошла в основном по ТиНАО, обесточив полсотни трансформаторов. «В течение двух часов их работа должна быть восстановлена», — написал мэр. В МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и гроза, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. С. Собянин сообщил, что из-за непогоды службы спасения приведены в полную готовность. Из-за неблагоприятных погодных условий ВДНХ и Парк Горького закрыли для посетителей.
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