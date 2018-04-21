П. Бирюков: Все системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

«Что касается стационарного жилого фонда, в целом по городу все находятся с теплом, с энергетикой, с подачей воды. Все, что касается деревьев, то их несколько сотен было повалено, в том числе в жилом фонде порядка 200. Там работы ведутся, деревья распиливаются и к утру они будут вывезены. По озелененным территориям работы будут продолжены завтра днем, с тем чтобы деревья спилить, сделать распиловку, вывезти на утилизацию. Еще раз подчеркиваю, вся система жизнеобеспечения в городе работает в штатном режиме», — сказал П. Бирюков.