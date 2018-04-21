Вторая волна урагана ударила по столичному региону

В субботу вечером на московский регион обрушилась вторая волна урагана. Как сообщил на своей странице в Twitter

мэр столицы Сергея Собянин, основной ее удар пришелся по Новой Москве , там обесточены полсотни трансформаторов. Между тем число пострадавших от стихии выросло до 20 человек, а количество погибших — до двух.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы передает, что в городе сильным ветром повалены более 40 деревьев и более 20 рекламных щитов, повреждены свыше 10 автомобилей и более 20 слабо закрепленных конструкций, в том числе кровли и навесы. Еще как минимум в 13 случаях ветром разбиты витрины и оборваны провода.

Московской области без света остались около 2,4 тысячи потребителей. В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы, координация мероприятий осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Московской области. К аварийно-восстановительным работам привлечено 143 бригады в составе 162 человек и 164 единиц специальной техники, рассказали в Министерстве энергетики

уточнили, что речь идет о 48 населенных пунктах, оставшихся без электричества. В основном в городских округах Наро-Фоминск Руза , Одинцовском районе. В этих населенных пунктах проживает около 13 тысяч человек. В пресс-службе также добавили, что на территории Подмосковья повалено 61 дерево, ведется работа по их уборке.

Собеседник агентства также сообщил, что в Люберцах пострадали два человека, еще один — в городе Лыткарино . Все трое с различными травмами госпитализированы в стационары. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один человек погиб в Мытищах

Ольга Врадий. Отметим, что в связи с гибелью мужчины в Мытищинском районе области следователи начали проверку. «Предварительно установлено, что в поселке Кардо-Ленте при подготовке к проведению строительных работ на поле были установлены бытовки — одна на одну. Сегодня порывом ветра снесло бытовку, стоящую сверху, и она упала на проходившего мимо 36-летнего мужчину», — рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ

По ее словам, следователи осматривают место происшествия. Планируется назначение судмедэкспертизы для установления причины смерти мужчины.

Основной удар первой волны стихии пришелся по Москве. В результате тяжело пострадала девочка, и врачам

не удалось ее спасти. Кроме того, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит. Еще двое получили травмы после того, как в Пестовском переулке сорвало крышу. На внешней стороне Садового кольца полностью было перекрыто движение из-за падения кровли на дорогу.

По данным следователей, две девочки 2002 и 2004 года рождения пострадали в результате падения на них фрагментов мусорного контейнера. Обе были доставлены в медицинское учреждение города, где одна из девочек скончалась от полученных травм.