Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды 

Дорожные службы Московской области ликвидируют последствия урагана. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на главу Игоря Трескова.
«Сейчас по всей территории Московской области ведется обследование подведомственной дорожной сети на предмет обрушения деревьев, рекламных конструкций и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта дорожные службы региона оперативно ликвидируют последствия стихии, к работам привлекается спецтехника. Ведется взаимодействие с МЧС и ГИБДД региона», — сообщил И. Тресков.
Ранее в МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и гроза, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды службы спасения приведены в полную готовность. Из-за неблагоприятных погодных условий ВДНХ и Парк Горького закрыли для посетителей.