Ещё
Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Дорожные службы Московской области ликвидируют последствия урагана. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на главу Игоря Трескова.
«Сейчас по всей территории Московской области ведется обследование подведомственной дорожной сети на предмет обрушения деревьев, рекламных конструкций и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта дорожные службы региона оперативно ликвидируют последствия стихии, к работам привлекается спецтехника. Ведется взаимодействие с МЧС и ГИБДД региона», — сообщил И. Тресков.
Ранее в МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и гроза, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды службы спасения приведены в полную готовность. Из-за неблагоприятных погодных условий ВДНХ и Парк Горького закрыли для посетителей.
Агентство «Москва»: последние новости
Департамент торговли и услуг попросил рестораторов приостановить работу летних веранд из-за непогоды П.Бирюков: Службы комплекса городского хозяйства оперативно ликвидируют последствия непогоды Памятник князю Владимиру в Москве помыли впервые после зимы
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина128
На майские праздники готовились теракты213
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство60
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной12
Трагедия армянского протеста230
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение