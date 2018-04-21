Ещё
Дорожные службы Московской области ликвидируют последствия урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожные службы Московской области ликвидируют последствия урагана 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
По словам министра, сейчас по всей территории Московской области ведется обследование подведомственной дорожной сети на предмет обрушения деревьев, рекламных конструкций и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.
Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта дорожные службы региона оперативно ликвидируют последствия стихии, к работам привлекается спецтехника. Ведется взаимодействие с МЧС и ГИБДД региона
Игорь Тресков.
Минтранс Московской области настоятельно рекомендует водителям избежать поездок на длительные расстояния, не парковать свои автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, а пешеходам быть аккуратными, по возможности, оставаться дома.
21 и 22 апреля в Московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идёт сильный дождь, местами со снегом и градом.
Ранее телеканал «360» сообщил, что губернатор Подмосковья перевел службы региона в режим повышенной готовности.
360tv.ru: последние новости
Посетителей и персонал ТЦ «Мега» в Химках выгнали на улицу во время урагана МЧС предупредило москвичей о сильном северном ветре в четверг Москву накроет мокрым снегом. Синоптики прогнозируют «глубокое погружение в осень»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На майские праздники готовились теракты88
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина100
Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу284
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство49
Трагедия армянского протеста199
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение