Дорожные службы Московской области ликвидируют последствия урагана

ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

По словам министра, сейчас по всей территории Московской области ведется обследование подведомственной дорожной сети на предмет обрушения деревьев, рекламных конструкций и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта дорожные службы региона оперативно ликвидируют последствия стихии, к работам привлекается спецтехника. Ведется взаимодействие с МЧС ГИБДД региона

Минтранс Московской области настоятельно рекомендует водителям избежать поездок на длительные расстояния, не парковать свои автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, а пешеходам быть аккуратными, по возможности, оставаться дома.

21 и 22 апреля в Московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идёт сильный дождь, местами со снегом и градом.

Ранее телеканал «360» сообщил, что губернатор Подмосковья перевел службы региона в режим повышенной готовности.