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Горожанам советуют не выходить на улицу из-за непогоды
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Горожанам советуют не выходить на улицу из-за непогоды 

Mos.ru 36 минут назад
Фото: Mos.ru
С 20:00 21 апреля из-за холодного фронта ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, предупреждает Управление МЧС по Москве. Ночью температура упадет до плюс одного — трех градусов. Ночью с субботы на воскресенье ожидаются дождь и мокрый снег.
Жителям советуют по возможности переждать непогоду дома. Сильный ветер может повредить слабо укрепленные рекламные щиты, линии электропередачи и повалить деревья. Пешеходам необходимо обходить шаткие строения и рекламные конструкции. Нельзя прятаться под деревьями. Автомобилистам лучше парковаться в гараже, а если его нет — вдали от деревьев и шатких конструкций.
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