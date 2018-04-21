Горожанам советуют не выходить на улицу из-за непогоды

С 20:00 21 апреля из-за холодного фронта ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, предупреждает Управление МЧС по Москве . Ночью температура упадет до плюс одного — трех градусов. Ночью с субботы на воскресенье ожидаются дождь и мокрый снег.

Жителям советуют по возможности переждать непогоду дома. Сильный ветер может повредить слабо укрепленные рекламные щиты, линии электропередачи и повалить деревья. Пешеходам необходимо обходить шаткие строения и рекламные конструкции. Нельзя прятаться под деревьями. Автомобилистам лучше парковаться в гараже, а если его нет — вдали от деревьев и шатких конструкций.