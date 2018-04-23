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Ветер до 25 м/с ожидается в понедельник в Башкирии и Татарстане — МЧС
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Ветер до 25 м/с ожидается в понедельник в Башкирии и Татарстане — МЧС 

Авторадио 1 час назад
Сильные осадки и порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду ожидаются сегодня на территории Башкирии и Татарстана, предупреждает МЧС Спасатели полагают, что непогода может нарушить работу объектов энергетики, связи и ЖКХ, а также жизнеобеспечение населения. В минувшие выходные непогода уже наблюдалась в Башкирии, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Псковской, Брянской, Орловской, Новгородской, Ленинградской областях и в Москве. В 76 муниципальных образованиях было нарушено энергоснабжение. Повалено более 1,5 тысячи деревьев. Получили повреждения 177 автомашин, кровли 59 жилых домов и пяти социально значимых объектов. Есть пострадавшие. В Москве погибла девочка-подросток.
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