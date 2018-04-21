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Департамент торговли и услуг просит рестораторов приостановить работу летних веранд из-за шторма
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Департамент торговли и услуг просит рестораторов приостановить работу летних веранд из-за шторма 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Солнечная и ясная погода во второй половине дня сменится резким похолоданием.
Столичный департамент торговли и услуг обратился к рестораторам с просьбой приостановить работу сезонных кафе из-за штормового предупреждения.
— В связи со штормовым предупреждением, просим Вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские службы спасения приведены в полную готовность в связи со штормовым предупреждением. Скорость порывов ветра может достигнуть 25 метров в секунду.
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