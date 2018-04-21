Департамент торговли и услуг просит рестораторов приостановить работу летних веранд из-за шторма

Солнечная и ясная погода во второй половине дня сменится резким похолоданием.

Столичный департамент торговли и услуг обратился к рестораторам с просьбой приостановить работу сезонных кафе из-за штормового предупреждения.

— В связи со штормовым предупреждением, просим Вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские службы спасения приведены в полную готовность в связи со штормовым предупреждением. Скорость порывов ветра может достигнуть 25 метров в секунду.

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