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Лучше сидите дома. Советы эксперта по выживанию в непогоду
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Лучше сидите дома. Советы эксперта по выживанию в непогоду 

Национальная Служба Новостей 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
21 апреля в Москве штормовое предупреждение. МЧС предупредили жителей и гостей столицы об усилении ветра до 20-25 м/с. Также прогнозируется резкое понижение температуры. В СМИ уже появились сообщения о пострадавших от сильного ветра. На юго-западе Москвы три человека были госпитализированы после падения дерева.
В эфире НСН аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию Эдуард Халилов призвал москвичей следить за прогнозом погоды в своем районе и избегать ненужных выходов на улицу.
«Если человек чувствует, что начинается сильный ветер, тучи идут достаточно темные, мощные, нужно понимать, что на улице в такую погоду лучше не находиться. Особенно если вы решили прогуляться со своими маленькими детьми где-нибудь даже в парке. Сильный ветер может срывать кровлю с домов и с других строений, ломать и расшатывать крупные деревья. Даже если дерево не упадет, то ветки сухие могут сломаться, упасть и при падении с высоты в несколько метров это может быть достаточно тяжелая травма. Нужно также избегать уличных пространств, так как сильный ветер может поднять пыль, какие-то камешки, бутылки пластиковые с земли, и все это может лететь в глаза, все это может попасть по голове. Если взрослый это может выдержать, то если это попадет ребенку, последствия будут печальными», — предупредил эксперт.
Спасатель МЧС посоветовал горожанам проявлять осторожность и бдительность.
«Просто нужно людям быть внимательными, сохранять бдительность, аккуратность, осторожность и не идти на рожон. Если оказались на природе в такой ситуации, то нужно из леса выезжать на более открытые пространства, чтобы дерево не упало, даже если вы находитесь в машине, чтобы вас внутри не придавило. Каждый должен пытаться себя защитить, быть осторожным, защитить своих детей. Если есть возможность в такую погоду никуда не ходить, не гулять, то лучше оставайтесь дома. Если дома не сидится, то выбирайте, например, торговые центры, чтобы вы на улице не находились в такую погоду», — предложил спасатель МЧС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о полной готовности служб спасения в связи с непогодой.
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