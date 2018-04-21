Лучше сидите дома. Советы эксперта по выживанию в непогоду

21 апреля в Москве штормовое предупреждение. МЧС предупредили жителей и гостей столицы об усилении ветра до 20-25 м/с. Также прогнозируется резкое понижение температуры. В СМИ уже появились сообщения о пострадавших от сильного ветра. На юго-западе Москвы три человека были госпитализированы после падения дерева.

В эфире НСН аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию Эдуард Халилов призвал москвичей следить за прогнозом погоды в своем районе и избегать ненужных выходов на улицу.

«Если человек чувствует, что начинается сильный ветер, тучи идут достаточно темные, мощные, нужно понимать, что на улице в такую погоду лучше не находиться. Особенно если вы решили прогуляться со своими маленькими детьми где-нибудь даже в парке. Сильный ветер может срывать кровлю с домов и с других строений, ломать и расшатывать крупные деревья. Даже если дерево не упадет, то ветки сухие могут сломаться, упасть и при падении с высоты в несколько метров это может быть достаточно тяжелая травма. Нужно также избегать уличных пространств, так как сильный ветер может поднять пыль, какие-то камешки, бутылки пластиковые с земли, и все это может лететь в глаза, все это может попасть по голове. Если взрослый это может выдержать, то если это попадет ребенку, последствия будут печальными», — предупредил эксперт.

Спасатель МЧС посоветовал горожанам проявлять осторожность и бдительность.

«Просто нужно людям быть внимательными, сохранять бдительность, аккуратность, осторожность и не идти на рожон. Если оказались на природе в такой ситуации, то нужно из леса выезжать на более открытые пространства, чтобы дерево не упало, даже если вы находитесь в машине, чтобы вас внутри не придавило. Каждый должен пытаться себя защитить, быть осторожным, защитить своих детей. Если есть возможность в такую погоду никуда не ходить, не гулять, то лучше оставайтесь дома. Если дома не сидится, то выбирайте, например, торговые центры, чтобы вы на улице не находились в такую погоду», — предложил спасатель МЧС.