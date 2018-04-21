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Ураган повредил новостройку и сломал деревья в Обнинске
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Ураган повредил новостройку и сломал деревья в Обнинске 

Калуга 24 35 минут назад
Фото: Калуга 24
Грозовой фронт, сопровождавшийся усилением ветра, несмотря то, что продолжался недолго, сумел 21 апреля доставить много неприятностей жителям Обнинска. По словам очевидцев, на Треугольной площади под напором ветра рухнула огромная ель, на проспекте Маркса сдуло забор. В городском парке ветер повалил несколько деревьев. В одной из новостроек в ЖК «Мирный» ветер разрушил остекление и облицовку нескольких лоджий. Возле ЖК «Олимп» остановочные павильоны сдуло в кювет. По словам очевидцев, стихия разгулялась и в Мосальске. В соцсетях появились фото поваленных деревьев и зданий, оставшихся без крыши. Фото В. Вакатимова, А. Аврорской, N. Katkova, « Дорожный патруль Калуга», И. Крюченковой, kaluganews_com. Усиление ветра, ливень и гроза также наблюдались в Калуге. Пока информация о разрушениях и прогнозировавшихся МЧС отключениях электроэнергии не поступала. Однако деревья под напором ветра падали и в Калуге. В частности, на трассе Калуга-Тула, в районе оздоровительного центра «Звездный».
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