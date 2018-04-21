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Гроза в Москве и области может продолжиться вечером
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Гроза в Москве и области может продолжиться вечером 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Гроза в столичном регионе может продлиться больше трех часов. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра в субботу.
"В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 21 апреля в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается гроза", — говорится в сообщении Гидрометцентра.
В районе Кунцево и Дорогомиловской улицы в Москве вырвало с корнем дерево и повалило светофоры, передает корреспондент ТАСС. Из-за сильного ветра, порывы которого, по прогнозу Росгидромета, могли достигать 20-25 м/с, упали рекламные щиты.
Непогода парализовала дорожное движение на всем протяжении Бульварного кольца в Москве. Сложно проехать на юго-востоке внутренней стороны Садового кольца, а также на юге, юго-западе и северо-востоке внешней стороны кольца. Третье транспортное кольцо «стоит» в его северной, северо-западной и юго-западной части по внутренней стороне, а также севере, юге, востоке и северо-западе по внешней.
По данным портала «Яндекс. Пробки», загруженность на дорогах в городе оценивается в шесть баллов.
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