Дождь и снегопад придут в Вологду в ночь на воскресение

Об ухудшении погоды предупреждают метеорологи. Сегодня в 18 часов в областной столице ветер усилится до 19 м/с. Ночью начнется метель, на дорогах появится гололедица, а столбики термометров опустятся ниже «0».

Такая ситуация будет и по всей области. В северных районах снежный покров сохранится до утра, а воздух охладится до минус 8 градусов.

Сотрудники МЧС предупреждают, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения ЧС: обрыва электролиний, нарушения работы коммунальных объектов, а также увеличения количества ДТП.

Спасатели советуют вологжанам не ставить автомобили вблизи деревьев, а лучше убрать их в гараж. Во время поездок необходимо быть внимательными и осторожными: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам спасатели рекомендуют во время гололеда надевать обувь с ребристой подошвой, чтобы избежать падения и травм.