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На железной дорjге повалило деревья на пути
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На железной дорjге повалило деревья на пути 

Российская Газета 1 час назад
На трех направлениях железной дороги задерживаются поезда. Из-за штормового ветра повалены деревья и повреждено оборудование.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, проблемы есть на Ярославском, Горьковском и Савеловском направлениях. На Ярославском на перегоне Софрино — Хотьково и Горьковском между Балашихой и Стройкой повалило деревья на пути. На место отправлены восстановительные бригады. Кроме того, на Савеловском направлении непогода повредила стрелочные переводы на станции Яхрома. Из-за этого поезда пропускаются в ручном режиме, скорость снижена.
На пострадавших направлениях внесены изменения в расписание.
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