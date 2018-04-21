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Посетителей и персонал ТЦ «Мега» в Химках выгнали на улицу во время урагана
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Посетителей и персонал ТЦ «Мега» в Химках выгнали на улицу во время урагана 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В торговом центре «Мега» в Химках была произвели срочная эвакуация посетителей и персонала. Толпы люде оказались на улице под дождем.
21 апреля в ТЦ «Мега» в Химках провели срочную эвакуацию. Вот только вывели людей на улицу в дождь. Посетители пытались спрятаться от него, но охрана «просила отойти всех на безопасное место прямо под дождь». Позднее по громкоговорителю сообщили, что никакой опасности нет. Посетителям предложили вернуться в здание, а персоналу — занять свои рабочие места.
Еще одна эвакуация произошла в башне «ОКО» на территории «Москва‐Сити». Однако приехавшие на место спасатели не нашли возгорания в комплексе.
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