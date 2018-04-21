Посетителей и персонал ТЦ «Мега» в Химках выгнали на улицу во время урагана

В торговом центре «Мега» в Химках была произвели срочная эвакуация посетителей и персонала. Толпы люде оказались на улице под дождем.

21 апреля в ТЦ «Мега» в Химках провели срочную эвакуацию. Вот только вывели людей на улицу в дождь. Посетители пытались спрятаться от него, но охрана «просила отойти всех на безопасное место прямо под дождь». Позднее по громкоговорителю сообщили, что никакой опасности нет. Посетителям предложили вернуться в здание, а персоналу — занять свои рабочие места.

Еще одна эвакуация произошла в башне «ОКО» на территории «Москва‐Сити». Однако приехавшие на место спасатели не нашли возгорания в комплексе.