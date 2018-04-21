Все парки Департамента культуры Москвы закрыты для посетителей из-за непогоды 21 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры.

Все городские парки, которые находятся под ведомством Департамента культуры, закрыты для посещения из-за непогоды вечером в субботу, 21 апреля.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями 21 апреля парки, находящиеся в ведении департамента культуры Москвы , закрыты, — сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий МЧС рекомендует гражданам по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, избегать укрытий от дождя, ветра и снега под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Водителям рекомендуется на время непогоды припарковать свой автомобиль. Во время грозы может ухудшиться видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя, что, вероятно, спровоцирует дорожно-транспортное происшествие.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

МЕЖДУ ТЕМ Сотрудники МОЭСК перешли на особый режим работы из-за непогоды

Более 500 сотрудников МЧС задействованы в ликвидации последствий непогоды на улицах Москвы

ПО ТЕМЕ

Синоптики предупреждают москвичей о грозе и сильном ветре 21 апреля

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается на территории Москвы 21 апреля

МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра до 25 метров в секунду 21 апреля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несколько автомобилей в Чертанове Южном повреждены из-за непогоды