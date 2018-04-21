Все парки Департамента культуры Москвы закрыты для посетителей из-за непогоды 21 апреля 

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры.
Все городские парки, которые находятся под ведомством Департамента культуры, закрыты для посещения из-за непогоды вечером в субботу, 21 апреля.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями 21 апреля парки, находящиеся в ведении департамента культуры Москвы, закрыты, — сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий МЧС рекомендует гражданам по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, избегать укрытий от дождя, ветра и снега под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
Водителям рекомендуется на время непогоды припарковать свой автомобиль. Во время грозы может ухудшиться видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя, что, вероятно, спровоцирует дорожно-транспортное происшествие.
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
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