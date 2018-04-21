Штормовое предупреждение об опасных явлениях

Уважаемые москвичи и гости столицы!

По информации Росгидромет во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве, ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с, вечером 21 апреля резкое понижение температуры воздуха, в ночное время 22 апреля возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

В связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями Главное управление рекомендует:

По возможности переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараже, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.