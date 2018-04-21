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Штормовое предупреждение об опасных явлениях
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Штормовое предупреждение об опасных явлениях 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
В столице объявлено штормовое предупреждение. Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва".
Уважаемые москвичи и гости столицы!
По информации Росгидромет во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве, ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с, вечером 21 апреля резкое понижение температуры воздуха, в ночное время 22 апреля возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
В связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями Главное управление рекомендует:
По возможности переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараже, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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