Москвичам рассказали, куда сообщать об упавших в ураган дорожных знаках

Тридцать бригад ЦОДД в столице перешли на усиленный режим работы и готовы в оперативном режиме чинить светофоры и дорожные знаки, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Мы перешли на усиленный режим работы. 30 бригад готовы в оперативном режиме чинить, исправлять светофоры и дорожные знаки. Увидели поломку? Звоните 3210», — говорится в сообщении.

Из-за штормового ветра в Москве Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на 21 и 22 апреля. Также к штормовому ветру и снегу в Московском регионе добавится гроза.

Из-за сильных порывов ветра на западе Москвы упал светофорный столб и сорвало несколько дорожных знаков.