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Москвичам рассказали, куда сообщать об упавших в ураган дорожных знаках
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Москвичам рассказали, куда сообщать об упавших в ураган дорожных знаках 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Тридцать бригад ЦОДД в столице перешли на усиленный режим работы и готовы в оперативном режиме чинить светофоры и дорожные знаки, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
«Мы перешли на усиленный режим работы. 30 бригад готовы в оперативном режиме чинить, исправлять светофоры и дорожные знаки. Увидели поломку? Звоните 3210», — говорится в сообщении.
Из-за штормового ветра в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на 21 и 22 апреля. Также к штормовому ветру и снегу в Московском регионе добавится гроза.
Из-за сильных порывов ветра на западе Москвы упал светофорный столб и сорвало несколько дорожных знаков.
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