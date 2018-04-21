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Власти Москвы попросили закрыть летние веранды из‑за сильного ветра
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Власти Москвы попросили закрыть летние веранды из‑за сильного ветра 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Департамент торговли и услуг Москвы попросил закрыть летние веранды из-за штормового ветра, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы департамента.
«Всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов», — сказал собеседник агентства.
Синоптики предупреждают, что во второй половине дня погода в столице резко ухудшится. Ожидается, что порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. К вечеру температура опустится до плюс 1-3 градусов. Ночью с субботы на воскресенье пройдет дождь и мокрый снег.
Из-за штормового ветра в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на 21 и 22 апреля. Также к штормовому ветру и снегу в Московском регионе добавится гроза.
Из-за сильных порывов ветра на западе Москвы упал светофорный столб и сорвало несколько дорожных знаков.
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