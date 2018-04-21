Во всех филиалах ПАО «МОЭСК» в связи с непогодой введен особый режим работы

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В филиалах МОЭСК в связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление ветра до 25 м/с, гроза, резкое понижение температуры до отрицательных значений, мокрый снег) с 17:30 21 апреля 2018 г. введен особый режим работы. В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 тыс. 291 человек) и 2 тыс. 726 единиц техники, включая резервные источники электроснабжения — передвижные электростанции, которые позволяют оперативно подключить потребителей на случай возможных сбоев в электроснабжении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что особый режим работы будет действовать в филиалах МОЭСК до особого указания главного инженера электросетевой компании.

В пресс-службе отметили, что во всех районах электрических сетей МОЭСК организовано дежурство персонала с аварийной готовностью один час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей. Установлена связь с местными органами МЧС и оперативными штабами органов исполнительной власти, а также с представителями подрядных организаций, которые, при необходимости, могут быть дополнительно привлечены для проведения аварийно-восстановительных работ. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий.

Актуальную информацию о возможных отключениях электроснабжения потребители МОЭСК могут уточнить по бесплатному телефону единого контактного центра «Светлая линия»: 8 (800) 700-40-70.