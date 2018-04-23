Ещё
В Тульской области восстановили электроснабжение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тульской области восстановили электроснабжение 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Энергоснабжение в Тульской области восстановлено, говорится в справке-докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
"Двадцать третьего апреля в 00.18 мск аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", — говорится в документе.
По данным министерства, отключения происходили с 21 апреля 20.00 до 05.35 22 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. Без энергоснабжения остались порядка 17 тысяч человек. К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалось 72 бригады в составе 147 человек и 72 единиц специальной техники.
Ранее сообщалось, что в регионах Центральной России в субботу усилились порывы ветра до 25 метров в секунду, местами прошел дождь и снег. По сообщению Центрального регионального центра МЧС, число обесточенных населенных пунктов в ЦФО достигало 900.
РИА Новости: последние новости
В Москве прошел небольшой снег Синоптики рассказали об урагане, прошедшем в московском регионе МЧС предупредило о резком понижении температуры в Москве ночью
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США311
Масляков резко пригрозил Светлакову249
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России26
Мавзолей Ленина закроют в Москве24
G7 выступила за сохранение антироссийских санкций89
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение