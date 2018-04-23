В Тульской области восстановили электроснабжение

"Двадцать третьего апреля в 00.18 мск аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", — говорится в документе.

По данным министерства, отключения происходили с 21 апреля 20.00 до 05.35 22 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. Без энергоснабжения остались порядка 17 тысяч человек. К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалось 72 бригады в составе 147 человек и 72 единиц специальной техники.