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Суровая уральская весна: в Прикамье опять будет снежно и ветрено
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Суровая уральская весна: в Прикамье опять будет снежно и ветрено 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В конце недели в Прикамье синоптики обещают дождь, снег и гололед. А краевое МЧС предупреждает, что в такую погоду надо быть осторожными на улице.
22 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днем осадки: снег, мокрый снег. На юге Прикамья он будет переходить в дождь. Утром возможен слабый гололед и налипание снега на провода. Ветер юго-восточный, южный 4-12 метра в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1…-6°, при прояснениях до -11°, днем +4…+9°. На севере края днем холоднее — около 0°.
— На улице не находитесь рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, — призывают в краевом МЧС. — Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и не допускать резких изменений скорости движения.
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