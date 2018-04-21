Суровая уральская весна: в Прикамье опять будет снежно и ветрено

В конце недели в Прикамье синоптики обещают дождь, снег и гололед. А краевое МЧС предупреждает, что в такую погоду надо быть осторожными на улице.

22 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днем осадки: снег, мокрый снег. На юге Прикамья он будет переходить в дождь. Утром возможен слабый гололед и налипание снега на провода. Ветер юго-восточный, южный 4-12 метра в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1…-6°, при прояснениях до -11°, днем +4…+9°. На севере края днем холоднее — около 0°.

— На улице не находитесь рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, — призывают в краевом МЧС. — Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и не допускать резких изменений скорости движения.