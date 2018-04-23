МЧС по Пермскому краю объявило штормовое предупреждение

Начало новой рабочей недели будет в Пермском крае не совсем весенним. В МЧС объявили штормовое предупреждение.

«По данным Пермского гидрометцентра ночью и утром 23 апреля по Пермскому краю ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление ветра 18-23 м/с, — говорится в сообщении.

Жителям Прикамья рекомендовано: уходя из дома, закрывать окна и выключать электроприборы. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности прогулки и поездки необходимо отложить до стабилизации погодных условий.

Напомним, апрельская метель в воскресенье застала врасплох пермских автомобилистов. В крае произошло множество аварий.