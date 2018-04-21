Шторм накроет всю Москву за час 

Штормовой ветер и ливни накроют все районы Москвы в ближайший час, порывистый ветер сохранится вплоть до воскресенья, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее в Москве в субботу из-за штормового ветра объявили "оранжевый" уровень опасности. Мэр столицы Сергей Собянин призвал горожан быть предельно внимательными и заявил, что службы спасения города приведены в полную готовность.
"Штормовой ветер накроет всю Москву в течение часа. Пойдут ливни, местами прогремит гроза и начнется усиление ветра до 15-20 метров в секунду вплоть до 17-22 метров в секунду. В ближайший час вся Москва окажется во власти этого холодного фронта", — сказал Тишковец РИА Новости.
По данным "Фобос", ветер сохранится в Москве вплоть до самого вечера и ночью будет только усиливаться.
"В воскресенье днем порывы ветра немного стихнут до 15 метров в секунду, будет небольшое послабление, но ветер все равно останется плотным", — пояснил собеседник агентства.
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