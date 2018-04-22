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На завтра опять объявлено метеопредупреждение: некоторые школы Кирова отменяют занятия
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На завтра опять объявлено метеопредупреждение: некоторые школы Кирова отменяют занятия 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
На понедельник, 23 апреля, ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение.
Согласно данным синоптиков, снегопад будет идти всю ночь и весь день понедельника. Также в МЧС предупредили о сильном ветре: в понедельник днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
Сегодня стало известно, что в связи с метеопредупреждением отменили занятия в Вятской гуманитарной гимназии города Кирова.
«Отменили, потому что к нам ездят дети со всего города и пригорода. Дети в понедельник будут учиться дистанционно», — пояснила директор Вятской гуманитарной гимназии Валерия Вологжанина.
Об отмене занятий в понедельник, 23 апреля, сообщили кировские школы №51 и №59.
Напомним, снегопад обрушился на Кировскую область вчера, 21 апреля. За ночь выпала месячная норма осадков. Движение транспорта в городе Кирове было парализовано. Снегом занесены дворы и тротуары.
Фото — newsler.ru
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 Ещё 2 источника 
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