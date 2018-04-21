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Губернатор Подмосковья перевел службы региона в режим повышенной готовности из‐за погоды
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Губернатор Подмосковья перевел службы региона в режим повышенной готовности из‐за погоды 

360tv.ru 2 часа назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев перевел все оперативные службы и предприятия в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями
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Губернатор Подмосковья перевел службы региона в режим повышенной готовности из‐за погоды МЧС предупредило москвичей о сильном северном ветре в четверг Москву накроет мокрым снегом. Синоптики прогнозируют «глубокое погружение в осень»
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