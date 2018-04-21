Москва зачистит небо за 400 миллионов

Московские власти собираются потратить на разгон облаков в праздничные дни 2018 года (1 и 9 мая, 12 июня и в день города) 400 миллионов рублей.

Как следует из данных сайта госзакупок, облака над городом будут разгонять до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

В 2017 году на «метеозащиту Москвы » 1 и 9 мая и 12 июня из бюджета выделялось 293 миллиона рублей, еще 195 миллионов рублей резервировалось для разгона облаков во время проведения дня города и Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября. В 2016 г. на работы по разгону облаков было потрачено 346 млн руб.

Причем, как отмечают москвичи, вложенные большие деньги далеко не всегда гарантируют хорошую погоду. Так, 9 мая прошлого года в связи со сложными погодными условиями была отменена воздушная часть парада Победы. И в 2015 году в день города самолеты разгоняли облака, но дождь все равно шел.

Почему же деньги в буквальном смысле оказываются пущенными на ветер?

О технологии разгона облаков рассказывает Роман Вильфанд , директор Гидрометцентра:

— Я слова «разгон» не люблю — метеорологи не относятся к силовым структурам. Речь идет об обезвоживании облаков с тем, чтобы над защищаемой территорией они прошли без осадков или с уменьшенным количеством осадков.

Достигается это так: с самолетов рассеиваются в облаках реагенты, которые становятся ядрами конденсации для молекул водяного пара. Образующиеся капли выпадают до защищаемой территории, а над Москвой проходят облака уже с значительно меньшей водностью. В результате дождь можно либо совсем предотвратить, либо уменьшить его интенсивность на 20-25%.

«СП»: — Но почему же часто облака разгоняют, а дождь все равно идет?

— Дело в том, что при определенных ситуациях — например, когда над Москвой устанавливается центр циклонического вихря — никакие мероприятия не помогут. Энергия циклона существенно превышает все возможности человечества. Сколько не распыляй, ничего не получится. Такая же ситуация и с фронтальным разделом: в этом случае медленный монотонный дождь не удается остановить.

Каждый раз надо реально оценивать возможность достижения цели. В ряде случаев это оказывается очень эффективно — например, когда в Подмосковье возникают быстроразвивающиеся кучево-дождевые облака, технологии позволяют вызвать дождь вдалеке от Москвы, в 80-100 км. А вот в зимнее время года это, как правило, нецелесообразно — облака на 80% состоят из кристалликов, действие реагента на них еще не слишком изучено.

Наиболее эффективен этот метод в южных регионах страны, в Северо-Кавказском федеральном округе, где существует необходимость защиты сельхозрастений, винограда. Там «расстрел» быстроразвивающихся облаков с помощью пиропатронов оказывается очень действенным. Кстати, именно там, на Северном Кавказе и зародилась эта технология — то, что на Западе называется модификацией погоды, а у нас активными воздействиями.

«СП»: — А в других странах принято разгонять облака в случае городских праздников?

— Крайне редко. Но если такое решение принимается, часто обращаются к нам — потому что в России эта технология наиболее интенсивно используется. Подобные мероприятия проводились во время Пекинской Олимпиады 2008 года, там работали российские специалисты, и воздействие оказалось вполне эффективным. Но о применении в северных странах я не слышал.

Андрей Пешков, директор Всероссийского института природы считает, что такое воздействие ведет к дисбалансу системы и непредсказуемым последствиям:

— Я к разгону облаков отношусь плохо. Это ведет к сдвигу в том энергетическом балансе, который система имеет в природных образованиях. Если мы в одном месте заставляем искусственно выпасть осадки, процесс становится разрегулированным. Как правило, после этого на западе Московской области (а облака на Москву чаще всего идут с запада, и разгоняют их западнее Москвы), начинается выпадение осадков. Воздушные массы взаимосвязаны, и в течение долгого времени после разгона облаков можно наблюдать резкое ухудшение погоды в этом районе.

Вмешательство приводит к дисбалансу и ухудшению погоды для значительных территорий. Но не думаю, что кто-то изучал такое воздействие. Уверен, такие пуски оказывают влияние не только на погодные явления, но и на определенную корректировку климата. Это не безобидные вещи. Их надо понимать, изучать и не злоупотреблять.

«СП»: — Поэтому в Европе облака разгоняют довольно редко?

— Там этим не злоупотребляют. В том же Париже, в июле, когда проходят парады (я много раз их наблюдал), часто идет дождь, и ничего, все маршируют и в хорошем настроении. Там считают деньги больше, чем у нас, и там сильнее влияние экологической общественности. У нас же чиновники на здравый смысл не привыкли обращать внимание. Им кажется, что все должно пройти шикарно, чтобы можно было бы отчитаться перед начальством. А в Европе считают, что праздник и без разгона облаков может пройти очень хорошо.

Новости Москвы: Грабители раздели мужчину до трусов у Казанского вокзала в Москве