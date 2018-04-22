В Башкирии ветер усилится до штормового

В Башгидрометцентре предупреждают о неблагоприятной погоде в воскресенье, 22 апреля. По сведениям синоптиков, в течение дня ветер усилится до 9–14 метров в секунду. Порывы могут достигнуть 17–22 метров в секунду.

На территории республики облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, в северо-западных районах до умеренного. Температура воздуха за окном в дневные часы +8… +13 °С. На автомобильных дорогах Башкирии видимость хорошая.

— Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, — предупреждают в МЧС республики. — Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок.

Находясь в помещении, спасатели советуют плотно закрыть окна и двери, убрать вещи с подоконников и балконов. Во время скачков напряжения необходимо немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток.