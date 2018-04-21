Экстренное предупреждение: сильный дождь и сильный порывистый ветер накроют Нижний Новгород

— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», до конца дня 21 апреля и в ближайшие сутки 22 апреля по Нижегородской области и Нижнему Новгород ожидаются местами сильные дожди, усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. — Днём 22 апреля усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с.

В связи с этим есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабыми корнями. Проведение высотных и аварийно-восстановительных работ может быть затруднено из-за сильного ветра.

Возможны локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениям пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, придомовых территорий, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. Существует риск схода оползней. Есть вероятность увеличения количества ДТП, размыва насыпи железнодорожного полотна, автодорог, возможно общее затруднение в работе всех видов транспорта.

— Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций. Не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва, — предупредили в ГУ МЧС Нижегородской области.

Также ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:

не выезжать на личном транспорте без особой необходимости; если нужно преодолеть подтопленный участок, то лучше переждать сильный дождь и только затем медленно проехать через это место; при отключении электроэнергии в доме лучше использовать электрические фонари и быть максимально осторожными в обращении с открытым огнем; постарайтесь не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.