В Самарской области продлили штормовое предупреждение 

В воскресенье, 22 апреля, в Самарской области объявили штормовое и экстренное предупреждение. Оно продлится с 19:00 до 7:00 понедельника.
— В регионе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду, — рассказали специалисты Приволжского УГМС. — Выпадут осадки в виде дождя и снега.
При этом температура воздуха ночью составит +3… -2 градуса, а днем +3… +8 градусов.
Сотрудники МЧС просят граждан не приближаться к шатким строениям и домам с неустойчивой кровлей, плотно закрывать окна в квартирах, убирать с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу. Автомобилистов рекомендуют оставлять машины в гаражах, а если их нет, то парковаться далеко от деревьев.