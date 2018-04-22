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В Самарской области продлили штормовое предупреждение
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В Самарской области продлили штормовое предупреждение 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 22 апреля, в Самарской области объявили штормовое и экстренное предупреждение. Оно продлится с 19:00 до 7:00 понедельника.
— В регионе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду, — рассказали специалисты Приволжского УГМС. — Выпадут осадки в виде дождя и снега.
При этом температура воздуха ночью составит +3… -2 градуса, а днем +3… +8 градусов.
Сотрудники МЧС просят граждан не приближаться к шатким строениям и домам с неустойчивой кровлей, плотно закрывать окна в квартирах, убирать с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу. Автомобилистов рекомендуют оставлять машины в гаражах, а если их нет, то парковаться далеко от деревьев.
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