В Самарской области продлили штормовое предупреждение

В воскресенье, 22 апреля, в Самарской области объявили штормовое и экстренное предупреждение. Оно продлится с 19:00 до 7:00 понедельника.

— В регионе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду, — рассказали специалисты Приволжского УГМС. — Выпадут осадки в виде дождя и снега.

При этом температура воздуха ночью составит +3… -2 градуса, а днем +3… +8 градусов.