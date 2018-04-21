«Настя себе не изменяет»: Волочкова погрелась у костра в шубе

На смену теплым погожим денькам в Москве пришли затяжные дожди, а в воскресенье и вовсе обещают снег. Однако это вовсе не повод снова доставать из шкафа шубы, уверены подписчики Анастасии Волочковой, в очередной раз удивившей одеждой не по погоде.

Если вам когда-нибудь придет в голову попытаться определить погоду на улице с помощью фотографий Анастасии Волочковой, лучше сразу оставьте эту затею, потому что вместо того чтобы одеться по погоде, вы скорее всего пройдете детективный квест и вряд ли успешно. В этот раз экстравагантная балерина решила удивить поклонников и ненавистников, надев любимую шубу, с которой женщина не расстается и в помещениях, в дождивый апрельский день и решив погреться в ней у костра, для удобства дополнив кроссовками.

Хотя сесть на шпагат рядом с костром или даже прямо над ним Волочкова не решилась, нестандартное сочетание вещей между собой и в особенности странное сочетание меха с нынешней погодой все равно вызвали насмешки со стороны подписчиков Волочковой: «Настя себе не изменяет. Спортивные штаны и меха! Стабильность залог успеха» «Потрясающая женщина. Что у нее в в голове? В январе в трусах, в апреле в дождь в шубе» «Ну кто в дождливый день норковое манто надевает?!» «Волочкова, сними ты шубу, на улице лето» «А шубу под дождем выгуливать самое оно, да» «У меня создается впечатление что демисезонной верхней одежды у Насти нет. Либо меха либо купальники» В сети также обратили внимание, что участок Волочковой до сих пор украшен к Новому году — на заднем плане видно дом и елку, увешанные праздничными гирляндами.

К слову, Волочкова не впервые выгуливает шубу при неподходящих погодных условиях. Те, кто давно следит за публикациями балерины, помнят, что в июле прошлого года женщина также не удержалась и продемонстрировала новую шубку прямо при 25-градусной жаре. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!