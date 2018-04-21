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В Оренбуржье ожидается сильный ветер
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В Оренбуржье ожидается сильный ветер 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В оренбургском гидрометцентре предупреждают об ухудшении погоды.
Синоптики сообщают, что в ближайшие сутки местами в области ожидается усиление ветра. Его порывы составят 13-18 м/с.
Завтра утром температура воздуха окажется на отметке +3°C, а позже поднимется максимум до 14°C выше нуля. Несмотря на сильный ветер, день обещает быть солнечным, и только к вечеру ожидается небольшой дождь.
В гидрометцентре оренбуржцам советуют одеваться теплее и не пренебрегать головными уборами. Завтра вечером, выходя из дома, прихватите с собой зонт.
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